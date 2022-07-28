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    В Херсонской и Запорожской областях появились временные УМВД России

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    Сотрудники полиции России помогают организовать работу временных управлений МВД России в Херсонской и Запорожской областях. На место они прибыли в июле, сообщает 28 июля МВД-Медиа в телеграм-канале.

    Отмечается, что территориальные отделы сейчас только формируются. «В связи с этим сотрудники временных подразделений российской полиции уже с первых дней приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе», — говорится в сообщении МВД России.

    Одна из задач находящихся в командировке полицейских — выдача жителям Запорожской и Херсонской областей российских паспортов. Кроме того, в ведомстве отмечают, что ведут «борьбу с проявлениями экстремизма».

    При этом, по данным МВД, количество обращений местных жителей к полицейским по различным вопросам постоянно растет.

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