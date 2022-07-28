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    Вежливость этого зверя стоит увидеть. Медведь в ночи «позвонил» в дом к американке

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    В Южной Каролине во вторник, 26 июля, около трех часов ночи в дверь дома американки Венди Уотсон «позвонил» медведь. Зверь попал в объектив видеокамеры, передает телеканал WBTB.com.

    «Медведь неторопливо поднялся на крыльцо и потянулся к дверному звонку, и на окне был небольшой отпечаток носа, который вы можете видеть. он немного огляделся и спустился вниз, и пока он был здесь, он съел много птичьего семени», — рассказала жительница города Гринвилл, к которой и пришел ночью черный медведь.

    Как объяснила Уотсон, животное могли приманить заполненные едой кормушки для птиц — он уничтожил две из них.

    В Департаменте природных ресурсов штата рассказали, что возраст медведя на видео от двух до четырех лет. Специалист ведомства также добавил, что медведи действительно интересуются кормушками для птиц.

    «Если вы хотите, чтобы они не приближались к вашей собственности, вы можете убрать кормушки и другие запахи пищи», — уточняется в публикации телеканала.

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