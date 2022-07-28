В Ростове контрактника хотели оставить без выплат за контузию на Украине

Военная прокуратура гарнизона Ростова-на-Дону вступилась за военнослужащего Дмитрия Лунькова, который участвовал в боевых действиях и едва не остался без выплат за контузию.



Дмитрий добровольцем поехал на Украину, подписав краткосрочный контракт. Под Попасной он был дважды контужен, пишет 161.RU. В больнице Луганска ему диагностировали минно-взрывную рану, контузию средней тяжести. Лечиться отправили в Россию. Однако в 1602-м военно-клиническом госпитале документы не приняли, а военно-врачебная комиссия не подтвердила контузию. Таким образом, боец потерял право на компенсацию, положенную по указу президента.

