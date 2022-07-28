В Ростове контрактника хотели оставить без выплат за контузию на Украине

Военная прокуратура гарнизона Ростова-на-Дону вступилась за военнослужащего Дмитрия Лунькова, который участвовал в боевых действиях и едва не остался без выплат за контузию.
Дмитрий добровольцем поехал на Украину, подписав краткосрочный контракт. Под Попасной он был дважды контужен, пишет 161.RU. В больнице Луганска ему диагностировали минно-взрывную рану, контузию средней тяжести. Лечиться отправили в Россию. Однако в 1602-м военно-клиническом госпитале документы не приняли, а военно-врачебная комиссия не подтвердила контузию. Таким образом, боец потерял право на компенсацию, положенную по указу президента.
Мужчина обратился в военную прокуратуру, которая начала проверку и запросила документы из луганской больницы. Ведомство вынесло начальнику 1602-го ВКГ представление об устранении нарушений закона. Та же мера принята в адрес командира войсковой части, ему также «указано на необходимость организации мероприятий, направленных на рассмотрение вопроса о выплате военнослужащему денег, положенных указом президента».
Согласно мартовскому указу главы государства, раненным на Украине бойцам полагаются выплаты в размере 3 миллионов рублей. Также, если в результате ранения человек будет признан негодным к военной службе, ему единовременно выплатят 2,9 млн рублей.