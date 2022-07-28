«Маленький танкист» Алеша приехал в Петербург. Он стрелял из пушки и слушал рассказы Беглова

Мальчик Алеша Павличенко из Белгородской области, ставший одним из символов поддержки российских военных в ходе спецоперации, побывал с семьей в Петербурге. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Смольного.
Школьник живет в приграничном районе, он известен тем, что каждый день встречал колонны ВС России, которые возвращались с Украины или направлялись туда. Ребенка в шлеме танкиста изображают на плакатах, граффити, футболках и даже шоколадке, о нем писали и снимали сюжеты федеральные СМИ.
В Северную столицу он приехал вместе с мамой, бабушкой и братом-пятиклассником. Они посетили патриотическое объединение «Ленрезерв», где им рассказали об истории города и блокаде Ленинграда, ездили на экскурсию в Петергоф, смотрели на репетицию парада ко Дню ВМФ. Также братья дали полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.
В Смольном Алеша с семьей встретился с губернатором Александром Бегловым. Тот рассказал ему о работе городских властей в годы войны, подарил наборы игрушек, футбольные мячи с символикой «Зенита» и именные бескозырки.
«В здании Смольного, в котором мы находимся, был штаб обороны города. У нас есть музей — несколько этажей под землей, где находится бункер. Вы его сегодня посетите, увидите комнату, в которой жил мальчик — Валера Кузнецов. Ему было примерно столько же лет, как и вам. Его могли вывезти из Ленинграда, но отец — один из руководителей Ленинграда Алексей Кузнецов — оставил его с собой. В этом была уверенность, что город выстоит и победит», — говорил губернатор.
Алексей Кузнецов, о котором говорил Беглов, занимал должности зампредседателя комиссии по вопросам обороны Ленинграда и главы комиссии по созданию оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. В 1945–1946 годах — первый секретарь Ленинградского областного комитета ВКП(б). 13 августа 1949 года был арестован по «Ленинградскому делу» и в октябре 1950-го — расстрелян.