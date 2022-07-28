«Маленький танкист» Алеша приехал в Петербург. Он стрелял из пушки и слушал рассказы Беглова

Мальчик Алеша Павличенко из Белгородской области, ставший одним из символов поддержки российских военных в ходе спецоперации, побывал с семьей в Петербурге. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Школьник живет в приграничном районе, он известен тем, что каждый день встречал колонны ВС России, которые возвращались с Украины или направлялись туда. Ребенка в шлеме танкиста изображают на плакатах, граффити, футболках и даже шоколадке, о нем писали и снимали сюжеты федеральные СМИ.



В Северную столицу он приехал вместе с мамой, бабушкой и братом-пятиклассником. Они посетили патриотическое объединение «Ленрезерв», где им рассказали об истории города и блокаде Ленинграда, ездили на экскурсию в Петергоф, смотрели на репетицию парада ко Дню ВМФ. Также братья дали полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

В Смольном Алеша с семьей встретился с губернатором Александром Бегловым. Тот рассказал ему о работе городских властей в годы войны, подарил наборы игрушек, футбольные мячи с символикой «Зенита» и именные бескозырки.

