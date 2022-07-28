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    «Я убедился в жестокости, бездушности, несправедливости». Бывший депутат Коваль заявил, что станет правозащитником

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    Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль выступил с последним словом в Выборгском районном суде. Он полностью отрицает собственную виновность и заявил, что после процесса собирается стать защитником прав и свобод.

    Как передаёт 28 июля корреспондент «Фонтанки», в Выборгском районном суде состоялось предпоследнее заседание по делу экс-депутата Романа Коваля. Его обвиняют в том, что он за деньги предпринимателей выделял субсидию медицинским учреждениям на покупку медтехники. Прокурор попросил суд отправить депутата на 14 лет в колонию строгого режима, оштрафовать на 88 млн рублей, запретить на 7 лет занимать госдолжности, а также конфисковать в пользу государства 2,9 млн рублей, 3 тысячи евро, 8 тысяч долларов США, квартиру, часы Vacheron Constantin стоимостью 2,9 млн рублей и автомобиль Audi Q6.

    В ходе последнего слова Коваль заявил, что все тезисы обвинения опровергаются данными, которые есть в деле. «Для вынесения оправдательного приговора достаточно взять мой анализ. Для обвинительного можно исключить мои доводы из приговора», — отметил он.

    Коваль также подчеркнул, что гордится тем, что как депутат помог людям.

    «Это испытание, которое Господь послал мне и моим близким, чтобы укрепить веру. За время заключения в изоляторе я на себе испытал и убедился в жестокости, бездушности, несправедливости и безразличии к живым людям сложившейся в России правоприменительной практики. Я увидел, что тех, кто готов оговорить других, отпускают или подвергают символическим наказаниям. Те, кто совершает преступления, остаются на свободе и без наказания», — высказался экс-депутат.

    «Считаю своим долгом перед Богом и людьми добиться своего оправдания, продолжить общественно-политическую деятельность и направить её на защиту прав и свобод в России. Примеры: Ганди, Мандела, Пашинян. Мы сделаны из железа», — добавил Коваль в своём последнем слове.

    Оглашение приговора состоится в Выборгском райсуде 11 августа.

    Петербургского депутата Романа Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником Андреем Гришиным. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов. Якобы он обращался к Ковалю за содействием в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования в больницы, роддома и поликлиники. За это платил 20 процентов от суммы контракта. Следствие определило содеянное как взятку. Выплаченную за два года сумму обозначили в 16 млн рублей. В том числе, сюда вошёл автомобиль Audi, который предприниматель подарил депутату.

    Коваль свою вину отрицал, так же как и его задержанный помощник Андрей Гришин. Спустя полгода оба неожиданно дали признательные показания. Коваль, впрочем, настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье о мошенничестве — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений. Помощник Коваля же не только дал показания на бывшего начальника (а после выяснилось, что ещё и близкого знакомого семьи), но и сообщил следствию об ещё одном эпизоде. 12 июля Роман Коваль на судебном заседании заявил, что его вынудили дать признательные показания: по его словам, адвокат Игорь Резонов убедил его, что в таком случае его отпустят из СИЗО под домашний арест.

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