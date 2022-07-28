«Я убедился в жестокости, бездушности, несправедливости». Бывший депутат Коваль заявил, что станет правозащитником

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль выступил с последним словом в Выборгском районном суде. Он полностью отрицает собственную виновность и заявил, что после процесса собирается стать защитником прав и свобод. Как передаёт 28 июля корреспондент «Фонтанки», в Выборгском районном суде состоялось предпоследнее заседание по делу экс-депутата Романа Коваля. Его обвиняют в том, что он за деньги предпринимателей выделял субсидию медицинским учреждениям на покупку медтехники. Прокурор попросил суд отправить депутата на 14 лет в колонию строгого режима, оштрафовать на 88 млн рублей, запретить на 7 лет занимать госдолжности, а также конфисковать в пользу государства 2,9 млн рублей, 3 тысячи евро, 8 тысяч долларов США, квартиру, часы Vacheron Constantin стоимостью 2,9 млн рублей и автомобиль Audi Q6.

В ходе последнего слова Коваль заявил, что все тезисы обвинения опровергаются данными, которые есть в деле. «Для вынесения оправдательного приговора достаточно взять мой анализ. Для обвинительного можно исключить мои доводы из приговора», — отметил он. Коваль также подчеркнул, что гордится тем, что как депутат помог людям. «Это испытание, которое Господь послал мне и моим близким, чтобы укрепить веру. За время заключения в изоляторе я на себе испытал и убедился в жестокости, бездушности, несправедливости и безразличии к живым людям сложившейся в России правоприменительной практики. Я увидел, что тех, кто готов оговорить других, отпускают или подвергают символическим наказаниям. Те, кто совершает преступления, остаются на свободе и без наказания», — высказался экс-депутат.