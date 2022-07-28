Таганрожца отправили в колонию строгого режима за кражу из «самолета Судного дня»

Житель Таганрога признан виновным в краже аппаратуры с борта «самолета Судного дня». Так называют воздушный командный пункт, разработанный КБ им. Ильюшина на базе Ил-86. Он был создан для эвакуации высшего руководства России и управления войсками в случае ядерной войны. О приговоре 28 июля сообщает РБК со ссылкой на Таганрогский горсуд.

Мужчина, которого зовут Жора Хачунц, получил 4 года строгого режима. Гражданский иск Минобороны на 2,7 млн рублей удовлетворен в полном объеме. Адвокат осужденного сообщила, что ее подзащитный не согласен с приговором и они будут подавать апелляцию.