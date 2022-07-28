На улице Чайковского в Петербурге мелодично забулькала труба

Небольшой гейзер забил днем 28 июля в центре Петербурга. Горячая вода вырвалась на поверхность на улице Чайковского, место прорыва быстро огородили.

Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о дефекте на трубопроводе у дома 14 поступило в 13:10.



«Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В данный момент выход воды на поверхность локализован», — добавили в организации.