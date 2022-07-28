На улице Чайковского в Петербурге мелодично забулькала труба

Небольшой гейзер забил днем 28 июля в центре Петербурга. Горячая вода вырвалась на поверхность на улице Чайковского, место прорыва быстро огородили.
Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сообщение о дефекте на трубопроводе у дома 14 поступило в 13:10.
«Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. В данный момент выход воды на поверхность локализован», — добавили в организации.
В данный момент сеть подвергается дополнительной диагностике. По ее итогам будут организованы ремонтные работы на поврежденном участке.
«В зоне дефекта оказались припаркованы несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — пообещали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».