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    Петербургские хирурги спасли руку школьнице, протолкнувшей в соковыжималку яблоко и палец

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    Юная петербурженка раздробила палец в соковыжималке в попытке сделать свежевыжатый сок. Её спасла быстрая реакция и сосудистые хирурги Педиатрического университета.

    Как сообщили в медучреждении 28 июля, 17-летняя школьница с раздробленной фалангой поступила в приёмное отделение Педиатрического университета накануне около полудня. Палец девушки попал в механизм соковыжималки, когда она проталкивала в неё яблоко. Целой осталась примерно треть. При этом, как говорят врачи, девушке повезло — успела быстро выдернуть руку из прибора.

    «Пострадал ноготь и ногтевое ложе. Кожные лоскуты живые, но сильно повреждены. Мы выполнили обработку раны, кости поставили на место, убрали ноготь, наложили гипс, — рассказала сосудистый хирург Левтер Колбая, принимавшая пациентку. — Надеемся, что ногтевое ложе удалось сохранить, и у девушки вырастет новый ноготь, пока это вопрос спорный».

    По оценке лечащего врача, на утро 28 июля палец выглядит неплохо. Петербурженке предстоит курс антибактериальной терапии и местного лечения. В больнице она пробудет по меньшей мере 5–7 дней. Медики говорят, что выпишут её по истечении этого срока при условии, что «кожные лоскуты поведут себя хорошо».

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