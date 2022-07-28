В Петербурге разбушевались бетономешалки: одна пробила бетонный забор, вторая притерла такси

Сразу два ДТП с участием автобетоносмесителей произошли в Петербурге в первой половине дня 28 июля. Причем обе аварии случились на съездах скоростных магистралей.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На развязке КАД с Токсовским шоссе в Мурино миксер въехал в бетонный забор, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. Судя по фото, водитель не вошел в поворот на въезде на кольцевую со стороны Петербурга. В итоге машина оставила дыру в заборе величиной почти в две бетонных секции.
Вторая авария произошла на съезде с ЗСД на Благодатную улицу. В 11:15 миксер притер таксиста на LADA Largus, пишет участник группы Андрей. На записи с видеорегистратора видно, как в плотной пробке водитель грузовика пытается протиснуться в левый ряд, но расстояния между ним и «Ларгусом» ему не хватает.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»