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    В Петербурге разбушевались бетономешалки: одна пробила бетонный забор, вторая притерла такси

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    Сразу два ДТП с участием автобетоносмесителей произошли в Петербурге в первой половине дня 28 июля. Причем обе аварии случились на съездах скоростных магистралей.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На развязке КАД с Токсовским шоссе в Мурино миксер въехал в бетонный забор, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. Судя по фото, водитель не вошел в поворот на въезде на кольцевую со стороны Петербурга. В итоге машина оставила дыру в заборе величиной почти в две бетонных секции.

    Вторая авария произошла на съезде с ЗСД на Благодатную улицу. В 11:15 миксер притер таксиста на LADA Largus, пишет участник группы Андрей. На записи с видеорегистратора видно, как в плотной пробке водитель грузовика пытается протиснуться в левый ряд, но расстояния между ним и «Ларгусом» ему не хватает.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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