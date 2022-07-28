Шесть тонн «невоенного назначения». В Петербург попытались ввезти партию амуниции из Европы и США

В Петербурге выявлено очередное нарушение таможенных правил в виде попытки ввоза в Россию запрещённых товаров. При проведении досмотра на Василеостровском таможенном посту была обнаружена военная форма и утварь из стран Европы и США. Общий вес ввезённой партии впечатляет.

Как сообщили «Фонтанке» 28 июля в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни, на Василеостровский таможенный пост прибыла товарная партия из Нидерландов, обозначенная в декларации как «одежда, обувь, сумки, бывшие в употреблении, невоенного назначения» общим весом около 6 тонн. В документе уточнялось, что предназначены товары «для внутреннего потребления».

Однако по результатам таможенного досмотра было установлено, что часть ввезённых товаров представляет собой новую и бывшую в употреблении военную форму и предметы амуниции вооруженных сил стран Европы и США. Среди них — жилеты, защитные костюмы, верхняя одежда, брюки, головные уборы, ремни, а также товары, сведения о которых в декларации вообще отсутствовали (фляга, носилки, палатка, очки, надувной матрас, чехол для сапёрной лопатки).



По факту недостоверного декларирования было возбуждено административное дело. Партию военных товаров притормозили. Проводится дополнительная проверка, уточнили на таможне.