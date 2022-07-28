Лесные пожары в Якутии добрались до детского лагеря «Орленок», горят деревянные корпуса

В якутском селе Арылах загорелся детский лагерь «Орленок», лесной пожар дошел до деревянных домиков, в которых размещались дети. 230 школьников эвакуированы и размещены в общежитии Мирнинского регионального технического колледжа. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА».
В связи с чрезвычайной обстановкой в селе Арылах Мирнинского района «АЛРОСА» выделила водовозки для тушения пожара. Компания также предоставила автобусы для эвакуации мирных жителей и вертолет МИ-8 для тушения пожара.
В региональном управлении МЧС рассказали, что причиной переброса огня через реку к селу Арылах стал сильный ветер, превративший низовой пожар в верховой.