Подростки угнали у петербуржца недавно купленный раритетный «Пассат»

Житель Петербурга приобрел 34-летний автомобиль, но не прошло и месяца, как он приглянулся угонщикам. Когда полицейские нашли подозреваемых, оказалось, что прокатиться на чужом раритете решили подростки.
В 23:45 26 июля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний петербуржец, обнаруживший отсутствие своего Volkswagen Passat на месте парковки у дома 24, корпус 2, по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 28 июля. Автомобиль 1988 года выпуска мужчина купил у жителя Ленобласти всего три недели назад, но еще не переоформил. Стоимость машины он оценил в 50 тысяч рублей.
В 0:07 27 июля во время патрулирования территории сотрудники ДПС обнаружили и задержали пропавший «Фольксваген» у дома 14 по Выборгскому шоссе, однако те, кто находился в машине, с места происшествия сумели скрыться. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых у дома 8, корпус 1, по улице Хошимина. Ими оказались подростки 14 и 15 лет, оба не учатся и не работают.
По факту угона возбудили уголовное дело по