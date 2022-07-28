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    Подростки угнали у петербуржца недавно купленный раритетный «Пассат»

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    Житель Петербурга приобрел 34-летний автомобиль, но не прошло и месяца, как он приглянулся угонщикам. Когда полицейские нашли подозреваемых, оказалось, что прокатиться на чужом раритете решили подростки.

    В 23:45 26 июля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний петербуржец, обнаруживший отсутствие своего Volkswagen Passat на месте парковки у дома 24, корпус 2, по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 28 июля. Автомобиль 1988 года выпуска мужчина купил у жителя Ленобласти всего три недели назад, но еще не переоформил. Стоимость машины он оценил в 50 тысяч рублей.

    В 0:07 27 июля во время патрулирования территории сотрудники ДПС обнаружили и задержали пропавший «Фольксваген» у дома 14 по Выборгскому шоссе, однако те, кто находился в машине, с места происшествия сумели скрыться. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых у дома 8, корпус 1, по улице Хошимина. Ими оказались подростки 14 и 15 лет, оба не учатся и не работают.

    По факту угона возбудили уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба). Обоих задержанных опросили и отпустили под обязательство о явке. Автомобиль после осмотра поместили на стоянку отдела полиции.

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