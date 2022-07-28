Подростки угнали у петербуржца недавно купленный раритетный «Пассат»

Житель Петербурга приобрел 34-летний автомобиль, но не прошло и месяца, как он приглянулся угонщикам. Когда полицейские нашли подозреваемых, оказалось, что прокатиться на чужом раритете решили подростки.



В 23:45 26 июля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний петербуржец, обнаруживший отсутствие своего Volkswagen Passat на месте парковки у дома 24, корпус 2, по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 28 июля. Автомобиль 1988 года выпуска мужчина купил у жителя Ленобласти всего три недели назад, но еще не переоформил. Стоимость машины он оценил в 50 тысяч рублей.