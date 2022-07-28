Никаких евро, фунтов и иен. Счетная плата предложила исключить из ФНБ валюты «недружественных стран»

Счетная палата РФ дала рекомендацию пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), исключив из нее валюты стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает 28 июля «Интерфакс».
Так, из-за сложившейся в 2022 году геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валюта — евро, фунты и японские иены — на счетах Банка РФ были заблокированы из-за введения санкций против активов ЦБ.
Ведомство рекомендует Минфину и Центробанку провести анализ средств ФНБ для повышения сохранности и оперативности в использовании, а также внести изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранных валютах государств, применивших санкции против России.
Как уточняет агентство, на 1 июля 2022 года на отдельных счетах ФНБ в Банке России размещено около 51 млрд евро, почти 5,5 млрд фунтов стерлингов, 797 млрд японских иен, около 310 млрд китайских юаней и 555 кг золота в обезличенной форме.