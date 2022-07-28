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    Никаких евро, фунтов и иен. Счетная плата предложила исключить из ФНБ валюты «недружественных стран»

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    Счетная палата РФ дала рекомендацию пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), исключив из нее валюты стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает 28 июля «Интерфакс».

    Так, из-за сложившейся в 2022 году геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валюта — евро, фунты и японские иены — на счетах Банка РФ были заблокированы из-за введения санкций против активов ЦБ.

    Ведомство рекомендует Минфину и Центробанку провести анализ средств ФНБ для повышения сохранности и оперативности в использовании, а также внести изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранных валютах государств, применивших санкции против России.

    Как уточняет агентство, на 1 июля 2022 года на отдельных счетах ФНБ в Банке России размещено около 51 млрд евро, почти 5,5 млрд фунтов стерлингов, 797 млрд японских иен, около 310 млрд китайских юаней и 555 кг золота в обезличенной форме.

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