Никаких евро, фунтов и иен. Счетная плата предложила исключить из ФНБ валюты «недружественных стран»

Счетная палата РФ дала рекомендацию пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), исключив из нее валюты стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, передает 28 июля «Интерфакс».

Так, из-за сложившейся в 2022 году геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валюта — евро, фунты и японские иены — на счетах Банка РФ были заблокированы из-за введения санкций против активов ЦБ.

