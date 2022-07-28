Доллар и евро на Мосбирже движутся в разные стороны

Утром 28 июля рубль на Московской бирже не падает так сильно, как в предыдущие дни. Курсы двух основных валют показывают противоположную динамику.



Курс доллара на открытии валютных торгов снижается на 0,62 % — до 59,51 рубля. Курс евро повышается на 0,3 % — до 60,91 рубля.



Напомним, утром 26 и 27 июля евро и доллар на Мосбирже резко росли.

