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    Доллар и евро на Мосбирже движутся в разные стороны

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    Утром 28 июля рубль на Московской бирже не падает так сильно, как в предыдущие дни. Курсы двух основных валют показывают противоположную динамику.

    Курс доллара на открытии валютных торгов снижается на 0,62 % — до 59,51 рубля. Курс евро повышается на 0,3 % — до 60,91 рубля.

    Напомним, утром 26 и 27 июля евро и доллар на Мосбирже резко росли.

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