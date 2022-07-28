Заключён контракт на строительство развязки между Мурманским шоссе и Кудрово

Заключен государственный контракт на возведение крупной развязки между Кудрово и Мурманским шоссе (федеральная автодорога «Кола») на границе Петербурга и Ленинградской области. Он предусматривает продление Центральной улицы и реконструкцию путепровода над шоссе. За счёт этого к трассе будут подключены город Кудрово и будущая станция метро. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе, сумма контракта составляет 4,9 млрд рублей. Объём инфраструктурного кредита на саму развязку составил 4 млрд рублей.

Развязка длиной около 3 километров будет подключена к местной улично-дорожной сети в нескольких местах. Она обеспечит подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро «Кудрово». Для её строительства потребуется изъять в госсобственность около 21 гектара земли, их будут выкупать. Проектная документация была разработана в 2021 году.

«Это первый объект, который область начнет строить в рамках полученных инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Впереди еще два — расширение Колтушского шоссе от Суоранды в сторону Колтушей и областная часть обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта», — пояснил глава комитета Денис Седов.



Ленобласть, используя механизм инфраструктурных кредитов, привлекла на реализацию важных дорожных проектов в границах Санкт-Петербургской агломерации в общей сложности 11 млрд рублей.