Петербурженка заявила о сексуальном насилии над пятилетней дочерью и указала на подростка

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства общения школьника с девочкой детсадовского возраста в Волховском районе Ленинградской области. Мать настаивает, что игры были не по возрасту. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 июля.



С заявлением о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка в отдел полиции Калининского района Петербурга накануне обратилась 35-летняя женщина. Начало месяца её дочь пяти лет проводила в садоводстве «Полимер» в жилмассиве Пупышево.

