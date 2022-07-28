Петербурженка заявила о сексуальном насилии над пятилетней дочерью и указала на подростка

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства общения школьника с девочкой детсадовского возраста в Волховском районе Ленинградской области. Мать настаивает, что игры были не по возрасту. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 июля.
С заявлением о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка в отдел полиции Калининского района Петербурга накануне обратилась 35-летняя женщина. Начало месяца её дочь пяти лет проводила в садоводстве «Полимер» в жилмассиве Пупышево.
Мать настаивает, что днём 7 июля на участке время с девочкой проводил 14-летний петербуржец из Невского района города, за счёт ребёнка он якобы расширил свои сексуальные познания.
Полицейские передали материалы коллегам из Волховского района области, информацию довели до регионального Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.