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    Южные города России оставляют закрытыми для самолётов

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    Росавиация в очередной раз продлила срок действия режима ограничений полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России — теперь до 5 августа.

    В прошлый раз такое решение было принято 22 июля.

    Закрытыми остаются аэровокзалы следующих городов:

    • Анапа,
    • Белгород,
    • Брянск,
    • Воронеж,
    • Геленджик,
    • Краснодар,
    • Курск,
    • Липецк,
    • Ростов-на-Дону,
    • Симферополь,
    • Элиста.

    Режим ограничения полётов ввели 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, и с тех пор регулярно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме, Росавиация советует прокладывать альтернативные маршруты через них.

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