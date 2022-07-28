Южные города России оставляют закрытыми для самолётов

Росавиация в очередной раз продлила срок действия режима ограничений полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России — теперь до 5 августа.

В прошлый раз такое решение было принято 22 июля.

Закрытыми остаются аэровокзалы следующих городов:



Анапа,

Белгород,

Брянск,

Воронеж,

Геленджик,

Краснодар,

Курск,

Липецк,

Ростов-на-Дону,

Симферополь,

Элиста.

Режим ограничения полётов ввели 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, и с тех пор регулярно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме, Росавиация советует прокладывать альтернативные маршруты через них.

