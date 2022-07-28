Южные города России оставляют закрытыми для самолётов

Росавиация в очередной раз продлила срок действия режима ограничений полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России — теперь до 5 августа.
В прошлый раз такое решение было принято 22 июля.
Закрытыми остаются аэровокзалы следующих городов:
- Анапа,
- Белгород,
- Брянск,
- Воронеж,
- Геленджик,
- Краснодар,
- Курск,
- Липецк,
- Ростов-на-Дону,
- Симферополь,
- Элиста.
Режим ограничения полётов ввели 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, и с тех пор регулярно продлевают. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме, Росавиация советует прокладывать альтернативные маршруты через них.