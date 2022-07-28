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    На трассе «Сортавала» убирают песок: водитель опрокинул свой самосвал

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    Движение по автодороге А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга утром 28 июля немного затруднено из-за ДТП, случившегося в районе съезда к Агалатово.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 4:10 на 16-м километре трассы водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул машину. Песок высыпался на проезжую часть. Люди не пострадали. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что упавший на бок самосвал перекрыл почти всю проезжую часть. Повреждён отбойник.

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    «На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, убирают песок. Автомобиль ждёт технику для эвакуации», — рассказали в учреждении.

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