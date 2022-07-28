Выехал на встречку. Под Красноярском микроавтобус смял и опрокинул «Тойоту», есть погибшие и раненые

Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае 28 июля.



Как сообщает региональное ГУ МВД, около 7 часов на 189-м километре трассы Красноярск — Енисейск, по предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля Toyota Ractis выехал на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу пассажирский автобус Iveco. На фотографиях видно, что легковая машина опрокинулась, повреждения у неё сильные, а в микроавтобусе от удара вылетели стекла.

