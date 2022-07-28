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    Выехал на встречку. Под Красноярском микроавтобус смял и опрокинул «Тойоту», есть погибшие и раненые

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    Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае 28 июля.

    Как сообщает региональное ГУ МВД, около 7 часов на 189-м километре трассы Красноярск — Енисейск, по предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля Toyota Ractis выехал на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу пассажирский автобус Iveco. На фотографиях видно, что легковая машина опрокинулась, повреждения у неё сильные, а в микроавтобусе от удара вылетели стекла.

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    На месте скончались водитель и пассажир «Тойоты». Восемь пассажиров автобуса, в том числе один ребёнок, обратились за медицинской помощью. Травмы у них, по данным полиции, незначительные. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров.

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