Выехал на встречку. Под Красноярском микроавтобус смял и опрокинул «Тойоту», есть погибшие и раненые

Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае 28 июля.
Как сообщает региональное ГУ МВД, около 7 часов на 189-м километре трассы Красноярск — Енисейск, по предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля Toyota Ractis выехал на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу пассажирский автобус Iveco. На фотографиях видно, что легковая машина опрокинулась, повреждения у неё сильные, а в микроавтобусе от удара вылетели стекла.
На месте скончались водитель и пассажир «Тойоты». Восемь пассажиров автобуса, в том числе один ребёнок, обратились за медицинской помощью. Травмы у них, по данным полиции, незначительные. Всего в автобусе ехали 14 пассажиров.