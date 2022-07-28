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    Черногория начала замораживать недвижимость россиян

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    Черногория объявила, что в рамках санкций начинает замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам, передаёт 28 июля ТАСС со ссылкой на кабмин страны.

    «10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине», — говорится в сообщении.

    Черногория присоединились ко всем санкциям ЕС против РФ 1 марта.

    За последние 15 лет Россия является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику. Граждане и юрлица РФ в 2021 году инвестировали в страну, по оценкам экспертов, более 129 млн евро. В том числе было куплено недвижимости на 49,46 млн евро.

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