    Пробки

    5/10

    usd60.22eur61
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Reuters: В США создают «третью» партию

    3566
    3 комментария

    Бывшие члены двух существующих в США партий — Республиканской и Демократической — объявили о создании третьей. Она, по их мнению, привлечёт избирателей, недовольных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки». Об этом 28 июля пишет Reuters со ссылкой на источники.

    По данным агентства, новая партия будет называться «Вперёд» (Forward), её сформируют за счёт трёх политических сил: созданного бывшими чиновниками в 2021 году движения «Обнови Америку» (Renew America Movement), партии Forward Party, основанной в 2021 году бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации «Служить Америке» (Serve America Movement). Сопредседателями станут Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.

    «Они надеются, что партия станет жизнеспособной альтернативой Республиканской и Демократической партиям, которые доминируют в политике США, сообщили Reuters члены-учредители», — говорится в сообщении.

    Основатели ссылаются на прошлогодний опрос Института Гэллапа, который показал, что в необходимости третьей политической стороны уверены рекордные две трети американцев.

    В США сейчас двухпартийная система. Политический процесс с 1856 года контролируют Демократическая и Республиканская партии, их представители становятся президентами с 1852 года. В стране есть ещё 38 федеральных партий (а также региональные), но они почти не влияют на политику.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close