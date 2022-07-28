Reuters: В США создают «третью» партию

Бывшие члены двух существующих в США партий — Республиканской и Демократической — объявили о создании третьей. Она, по их мнению, привлечёт избирателей, недовольных «дисфункциональной двухпартийной системой Америки». Об этом 28 июля пишет Reuters со ссылкой на источники.



По данным агентства, новая партия будет называться «Вперёд» (Forward), её сформируют за счёт трёх политических сил: созданного бывшими чиновниками в 2021 году движения «Обнови Америку» (Renew America Movement), партии Forward Party, основанной в 2021 году бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации «Служить Америке» (Serve America Movement). Сопредседателями станут Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.

