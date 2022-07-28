РБК: В ряде регионов России исчезли из продажи флагманы Samsung

В некоторых регионах России пропали из продажи отдельные модели смартфонов Samsung. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка.
По словам одного из собеседников издания, из-за недостатка товаров ретейлеры привозят некоторые из них только по запросу покупателей. Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова полагает, что причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung. В марте компания заявила о приостановке поставок своей продукции, объяснив ее «геополитическими событиями».
По словам источника на телекоммуникационном рынке, все запасы оборудования Samsung, ввезенные до начала марта, истощились. Он добавил, что наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей Samsung «А-серии», потому что они попадают в страну только по параллельному импорту.
Как заявил представитель «МегаФона», компания наблюдает лишь небольшой дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung, но по «значительной части» запасов достаточно. В «Ситилинке» сообщили, что у них большой запас этой продукции, в МТС дефицит тоже отрицают.
Ранее сообщалось, что россияне не могут активировать часть смартфонов Samsung, поставляемых по параллельному импорту.