РБК: В ряде регионов России исчезли из продажи флагманы Samsung

В некоторых регионах России пропали из продажи отдельные модели смартфонов Samsung. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка.



По словам одного из собеседников издания, из-за недостатка товаров ретейлеры привозят некоторые из них только по запросу покупателей. Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова полагает, что причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung. В марте компания заявила о приостановке поставок своей продукции, объяснив ее «геополитическими событиями».