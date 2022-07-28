    Пробки

    1/10

    usd60.22eur61
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Санкции и контрсанкции

    РБК: В ряде регионов России исчезли из продажи флагманы Samsung

    1210
    обсудить

    В некоторых регионах России пропали из продажи отдельные модели смартфонов Samsung. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка.

    По словам одного из собеседников издания, из-за недостатка товаров ретейлеры привозят некоторые из них только по запросу покупателей. Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова полагает, что причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung. В марте компания заявила о приостановке поставок своей продукции, объяснив ее «геополитическими событиями».

    По словам источника на телекоммуникационном рынке, все запасы оборудования Samsung, ввезенные до начала марта, истощились. Он добавил, что наибольший дефицит наблюдается среди новых моделей Samsung «А-серии», потому что они попадают в страну только по параллельному импорту.

    Как заявил представитель «МегаФона», компания наблюдает лишь небольшой дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung, но по «значительной части» запасов достаточно. В «Ситилинке» сообщили, что у них большой запас этой продукции, в МТС дефицит тоже отрицают.

    Ранее сообщалось, что россияне не могут активировать часть смартфонов Samsung, поставляемых по параллельному импорту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close