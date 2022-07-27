«Это выбор ваш — заводить детей». Вице-губернатор Краснодарского края ответила родителям первоклашек, оставшимся без места в школе

Родители первоклассников, которым не хватило места в краснодарской 102-й школе, возмутились из-за комментария вице-губернатора региона Анны Миньковой. Видео с собрания по поводу этой ситуации 27 июля разлетелось по соцсетям.
«Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Хотите, таким образом скажу?» — сказала Минькова.
«Вы интересные такие... Застройщик вам школу показывает из окна, говорит: «Вот школа». И, наверное, вы же не поинтересовались: а там места вообще есть?» — добавила она.
Позже Минькова опубликовала в своем телеграм-канале извинения. Она допустила, что некоторые ее фразы могли звучать резко, и заявила, что не хотела никого обидеть или обвинить. «Понимаю каждую проблему и боль, которую высказали родители на встрече. Все первоклассники — наши дети, для которых мы стараемся создать наилучшие условия. Но мы не можем, в соответствии с требованиями к организации процесса обучения детей, устроить всех желающих в определенную школу», — написала она.
Минькова добавила, что скоро будет создана общественная группа из активных родителей, администрации школы и департамента образования города, которая пересмотрит все поданные заявления.