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    Ну очень крупный. Алмаз, найденный в Анголе, считают самым большим за три столетия

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    Редкий розовый алмаз, найденный в Анголе, может стать самой крупной находкой за последние три столетия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на австралийскую горнодобывающую компанию Lucapa Diamond Co.

    Отмечается, что вес камня составляет 170 карат. Ему уже дали имя — «Роза Луло» — по месту нахождения. Уже известно, что камень будет продан в рамках международного тендера. Проводить его будет ангольская государственная алмазная компания Sodiam.

    Цветные бриллианты встречаются реже, чем бесцветные. В последние годы цены на них бьют рекорды. Так, голубой бриллиант Cullinan компании De Beers был продан в апреле за 57,5 млн долларов.

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