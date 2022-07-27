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    ВВП России продолжает падать. Некоторые отрасли держатся

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    Российский ВВП снизился в июне на 4,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. За последние три месяца фиксируется сокращение на 4 процента. Об этом вечером 27 июля сообщает министерство экономического развития.

    Таким образом, информация о снижении ВВП публикуется третий раз за 2022 год. Меньше всего он был в апреле — минус 3 процента. В мае — 4,3 процента. При этом, по данным ведомства, показатели ряда отраслей все же растут.

    По данным Минэкономразвития, показатели как минимум держит добывающая промышленность. Добыча на фоне падения в мае на 2,4 процента начала расти. По результатам июня рост составил 2,7%.

    В целом держатся некоторые отрасли, направленные на внутренний рынок. В частности, выпуск лекарств — выше уровня прошлого года. При этом ускоряется падение автомобильной и легкой промышленности, химической отрасли, производства мебели.

    Серьезный спад зафиксирован в сфере оптовой торговли. В мае он составил 15,5% к маю 2021 года. В июне — минус 18,3 процента год к году.

    При этом в ведомстве заявляют, что уровень безработицы фактически не изменился за последние несколько месяцев. В марте и феврале он составлял 4,1 процента, в апреле — 4%, в мае и июне — 3,9%.

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