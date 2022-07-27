ВВП России продолжает падать. Некоторые отрасли держатся

Российский ВВП снизился в июне на 4,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года. За последние три месяца фиксируется сокращение на 4 процента. Об этом вечером 27 июля сообщает министерство экономического развития.



Таким образом, информация о снижении ВВП публикуется третий раз за 2022 год. Меньше всего он был в апреле — минус 3 процента. В мае — 4,3 процента. При этом, по данным ведомства, показатели ряда отраслей все же растут.

По данным Минэкономразвития, показатели как минимум держит добывающая промышленность. Добыча на фоне падения в мае на 2,4 процента начала расти. По результатам июня рост составил 2,7%.