Германия продолжает платить. Семьи погибших в «олимпийском» теракте в Мюнхене получат компенсации

МВД Германии выплатит дополнительные компенсации семьям израильских олимпийцев, которых убили палестинские террористы в 1972 году в Мюнхене. С семьями ведут переговоры, сообщает 27 июля Associated Press.



Власти Германии заявили, что 50-летие со дня трагедии должно стать поводом для четкой политической оценки этих событий. Сумма выплат еще не уточнялась.

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене группа палестинских террористов «Черный сентябрь» взяла в заложники израильских спортсменов. Она требовала освободить палестинских заключенных в Израиле и еще двоих — в Германии. Силовики попытались освободить заложников, но это не удалось. Погибли 17 израильтян и один полицейский.