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    Германия продолжает платить. Семьи погибших в «олимпийском» теракте в Мюнхене получат компенсации

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    МВД Германии выплатит дополнительные компенсации семьям израильских олимпийцев, которых убили палестинские террористы в 1972 году в Мюнхене. С семьями ведут переговоры, сообщает 27 июля Associated Press.

    Власти Германии заявили, что 50-летие со дня трагедии должно стать поводом для четкой политической оценки этих событий. Сумма выплат еще не уточнялась.

    В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене группа палестинских террористов «Черный сентябрь» взяла в заложники израильских спортсменов. Она требовала освободить палестинских заключенных в Израиле и еще двоих — в Германии. Силовики попытались освободить заложников, но это не удалось. Погибли 17 израильтян и один полицейский.

    После теракта Германия выплатила родственникам погибших в общей сложности 4,19 млн марок (около 2 миллионов евро или 2,09 миллиона долларов). В 2022 году оставшиеся в живых получили еще 3 миллиона евро. Семьи погибших считали, что им полагается около 40 миллионов марок. Некоторые из них обещали бойкотировать памятную церемонию в Мюнхене в 2022 году.

    В июне баварские власти пообещали рассекретить связанные с терактом документы.

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    Комментарии 1

    07A27 Июл 2022 в 22:10
    Ливерные колбасы.
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