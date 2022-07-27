Германия продолжает платить. Семьи погибших в «олимпийском» теракте в Мюнхене получат компенсации

МВД Германии выплатит дополнительные компенсации семьям израильских олимпийцев, которых убили палестинские террористы в 1972 году в Мюнхене. С семьями ведут переговоры, сообщает 27 июля Associated Press.
Власти Германии заявили, что 50-летие со дня трагедии должно стать поводом для четкой политической оценки этих событий. Сумма выплат еще не уточнялась.
В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене группа палестинских террористов «Черный сентябрь» взяла в заложники израильских спортсменов. Она требовала освободить палестинских заключенных в Израиле и еще двоих — в Германии. Силовики попытались освободить заложников, но это не удалось. Погибли 17 израильтян и один полицейский.
После теракта Германия выплатила родственникам погибших в общей сложности 4,19 млн марок (около 2 миллионов евро или 2,09 миллиона долларов). В 2022 году оставшиеся в живых получили еще 3 миллиона евро. Семьи погибших считали, что им полагается около 40 миллионов марок. Некоторые из них обещали бойкотировать памятную церемонию в Мюнхене в 2022 году.
В июне баварские власти пообещали рассекретить связанные с терактом документы.