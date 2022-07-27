    Пробки

    2/10

    usd60.22eur61
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ради минус 30. Петербургский таксист пересел на велосипед и едет до Владивостока

    2108
    5 комментариев

    Житель Петербурга Алексей Крылов сам себя называет «толстяк на велике». Решив похудеть, он сел на велосипед и поехал во Владивосток. При выезде его вес составлял 123 килограмма, цель — 90.

    Из города на Неве Алексей выехал в июне и планирует добраться до Владивостока до холодов. В обычной жизни мужчина таксист, работает по 16 часов в сутки.

    «Цель моего путешествия — похудеть, потому что выезжал я при весе 123,5 кг. Полтора года на велосипеде не сидел вообще. Перед путешествием выехал пару раз на пустом велосипеде, прокатился. Один раз я 70 км проехал, это было очень тяжко. Даже меньше, не 70. В другой раз я проехал 40 км, это было очень тяжело. Я лежал на траве и думал: куда я собрался? Это было всего 40 км от дома. В основном я стараюсь кушать побольше фруктов, но в данный момент я нахожусь вне населенных пунктов, заправок тут нет, поэтому приходится есть что придется», — рассказывает путешественник.

    Питаться в дороге Алексей старается сбалансированно: фрукты, супчик, котлетки и салатики. Взял с собой всего 30 тысяч рублей, живёт в палатке и хочет сбросить вес к Новому году. В дальнейших планах — кругосветное путешествие на велосипеде.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close