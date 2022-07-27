Ради минус 30. Петербургский таксист пересел на велосипед и едет до Владивостока

Житель Петербурга Алексей Крылов сам себя называет «толстяк на велике». Решив похудеть, он сел на велосипед и поехал во Владивосток. При выезде его вес составлял 123 килограмма, цель — 90.



Из города на Неве Алексей выехал в июне и планирует добраться до Владивостока до холодов. В обычной жизни мужчина таксист, работает по 16 часов в сутки.

«Цель моего путешествия — похудеть, потому что выезжал я при весе 123,5 кг. Полтора года на велосипеде не сидел вообще. Перед путешествием выехал пару раз на пустом велосипеде, прокатился. Один раз я 70 км проехал, это было очень тяжко. Даже меньше, не 70. В другой раз я проехал 40 км, это было очень тяжело. Я лежал на траве и думал: куда я собрался? Это было всего 40 км от дома. В основном я стараюсь кушать побольше фруктов, но в данный момент я нахожусь вне населенных пунктов, заправок тут нет, поэтому приходится есть что придется», — рассказывает путешественник.