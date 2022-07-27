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    Падение штукатурки на детей в детсаду Подмосковья стало уголовным делом. Пострадали трое

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    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    В Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения штукатурки на детей в детском саду. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    При обвале пострадали три ребенка, двоим помощь оказали на месте, одного госпитализировали. Как рассказал РИА Новости глава округа Видное Алексей Спасский, девочка 2016 года рождения получила ушибы бедра, а девочка на год ее младше — ушибы голени.

    Ранее прокуратура региона сообщила, что инцидент произошел в детском саду «Бобренок» — по предварительным данным, во время тихого часа.

    Сотрудников учреждения допрашивают, планируется провести экспертизы. Дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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