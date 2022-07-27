Градсовет рассмотрел эскиз застройки около Пулковского водохранилища

На заседании градостроительного совета 27 июля представили архитектурно-градостроительный облик жилого квартала между Пулковским и петербургским шоссе, который построят около Пулковского водохранилища. Строительство планируется начать уже в 2023 году.



Комплекс разместится на трех больших территориях: площадь основной составляет около 33,3 га, второй — около 7,5 га и примыкающий третий — около 18 га (кадастровые номера 78:42:0018501:(3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097). Площадь земли под освоение жилой функции составит 25,5 га. Общая площадь малоэтажной многоквартирной застройки составит 300,5 тысяч кв. метров, площадь квартир — 195,3 тысячи кв. метров.

