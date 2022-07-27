Градсовет рассмотрел эскиз застройки около Пулковского водохранилища

На заседании градостроительного совета 27 июля представили архитектурно-градостроительный облик жилого квартала между Пулковским и петербургским шоссе, который построят около Пулковского водохранилища. Строительство планируется начать уже в 2023 году.
Комплекс разместится на трех больших территориях: площадь основной составляет около 33,3 га, второй — около 7,5 га и примыкающий третий — около 18 га (кадастровые номера 78:42:0018501:(3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097). Площадь земли под освоение жилой функции составит 25,5 га. Общая площадь малоэтажной многоквартирной застройки составит 300,5 тысяч кв. метров, площадь квартир — 195,3 тысячи кв. метров.
Проект предусматривает строительство школы на 925 мест, двух отдельных детсадов на 160 и 220 мест и одного встроенного на 80 мест. Проектировщики хотят сохранить посаженную в 1965 году березовую аллею, которая хоть и не является формально памятной, но была посажена на месте окопов в память о павших защитниках Ленинграда. Кроме того, возможно, в квартале построят храм.
Авторы облика декларировали планы по обустройству береговой зоны Пулковского водохранилища и пристани, однако купаться в нем запрещено.
Максимальная высота застройки составляет 18 метров с отклонением до 23 метров. Территория полностью попадает в защитную зону Пулковской обсерватории и частично пересекается с Зеленым поясом Славы Ленинграда.
Авторство проекта принадлежит ООО «Архитектурная мастерская «Б2» Феликса Буянова, заказчиком работ является ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ».
«Проект получил положительные отзывы членов совета в части планировочных решений перспективной застройки, транспортного и социального обеспечения, представленных архитектурных решений, благоустройства внутридворовых территорий и прибрежной зоны реки Пулковка. Начало строительства запланировано на 2023 год. Полностью реализовать проект «Группа ЛСР» намерена к 2028 году», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».
Территория по обе стороны Пулковского шоссе активно осваивается под строительные проекты. Напротив будущего ЖК через шоссе строится «Зеленый квартал на Пулковских высотах», восточнее водохранилища расположен «Экспофорум» (который также в будущем, возможно, будет расширяться) и ЖК «Образцовый квартал» и «Неоклассика-2». Южнее «Зеленого квартала» на нечетной стороне шоссе строится «Парадный ансамбль», а южнее от места реализации проекта — «Югтаун».
Согласно процедуре рассмотрения вопросов, члены Градсовета голосуют по каждому из проектов в заочном режиме. Результаты голосования будут известны позднее.