«Ленфильм» не смог заменить импортное оборудование на отечественное: такого не существует

На «Ленфильме» признали невозможность заместить иностранную технику на отечественную, на Киностудии имени Горького столкнулись с отсутствием поставок элементов съемочного оборудования, а на «Союзмультфильме» истекает срок действия иностранного программного оборудования для мультипликаторов. Об этом 27 июля написало издание РБК. По сообщению СМИ, «Ленфильм» не смог перейти на отечественное оборудование, как того требовало правительство. Об этом сказано в отчете киностудии за прошлый год, утвержденном советом директоров в июле 2022 года.



«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», — говорится в документе. Есть и еще одна причина, затрудняющая исполнение намеченного: при сдаче павильонов «Ленфильма» в аренду спроса на российское оборудование нет, потому что его качество не соответствует зарубежной продукции.

Генеральный директор «Ленфильма» Фёдор Щербаков рассказал РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» в поисках российского оборудования надлежащего уровня.

Съемочный процесс в российском кинопроизводстве полностью построен на использовании иностранного оборудования, рассказали эксперты РБК. Речь идет не только о камерах и осветительных приборах, но и о сопутствующем оборудовании: штативах, хромакее, мегафонах, микрофонах и многом другом. Быстро наладить производство этого оборудования возможно только ценой огромных денежных вложений, и это потребует несколько лет, рассказал РБК Сергей Мелькумов, генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн». Эксперт отметил, что в последний раз видел советскую технику на съемочной площадке «году в 1989-м». Сегодня же всё современное кинооборудование делается в Англии, Японии, США и Германии.

