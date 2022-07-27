Петербургская прокуратура вступилась за лошадь, которую избивали лопатой

Природоохранная прокуратура Петербурга проводит проверку после публикации в интернете ролика, в котором лошадь избивают лопатой за то, что та провалилась под пол. Кадры с места происшествия 27 июля публикует пресс-служба ведомства. Там есть всё — и провал в хлеву, из которого впоследствии извлекали животное, и зеленая лопата, которой его били по голове, и сам печальный герой с разными по цвету грустными глазами.
Прокуратура Санкт-Петербурга
«Работниками природоохранной прокуратуры организован выезд на место происшествия, получены объяснения об обстоятельствах инцидента. К проведению проверки привлечены сотрудники полиции, а также специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, управления ветеринарии Санкт-Петербурга, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Проверка всё еще продолжается. Решение вопроса о принятии мер прокурорского реагирования будет принято после получения и изучения документов, а также на основе мнений специалистов, отметили в прокуратуре.