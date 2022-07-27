Тихоня из Коми унёс деньги вместе с кассой из отеля на Расстанной и споткнулся о полицию

Отель во Фрунзенском районе Петербурга едва не лишился выручки. Преступник позаботился о нервах администратора, но переоценил собственные силы.



Полицию в гостиницу на Расстанной улице, 2/1, накануне в десятом часу вечера вызвала сотрудница. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 июля. Женщина ненадолго отлучилась из-за стойки на входе, чем не преминул воспользоваться молодой человек.



Не сумев сладить с кассой, он решил не пугать персонал угрозами с требованием вынуть деньги и подхватил металлический ящик. Администратор увидела в дверях только короткостриженый тёмный затылок, спину в бордовой футболке и успела заметить синюю сумку.

