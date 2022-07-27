    Пробки

    5/10

    usd58.66eur59.41
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Тихоня из Коми унёс деньги вместе с кассой из отеля на Расстанной и споткнулся о полицию

    2366
    обсудить

    Отель во Фрунзенском районе Петербурга едва не лишился выручки. Преступник позаботился о нервах администратора, но переоценил собственные силы.

    Полицию в гостиницу на Расстанной улице, 2/1, накануне в десятом часу вечера вызвала сотрудница. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 июля. Женщина ненадолго отлучилась из-за стойки на входе, чем не преминул воспользоваться молодой человек.

    Не сумев сладить с кассой, он решил не пугать персонал угрозами с требованием вынуть деньги и подхватил металлический ящик. Администратор увидела в дверях только короткостриженый тёмный затылок, спину в бордовой футболке и успела заметить синюю сумку.

    Наряд патрульно-постовой службы среагировал быстро. Преступник с приятной, но, вероятно, нелёгкой ношей не успел пройти и квартала. Его взяли в нескольких минутах ходьбы от отеля, не дав добраться до 45,6 тысячи рублей.

    Задержанным оказался 31-летний житель города Ухты. Судя по резюме, которое сохранил сайт по поиску работы, он окончил местный технический университет, отучился на оператора по добыче нефти и газа и в 2016 году переезжать ради подходящей вакансии из Ухты не планировал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close