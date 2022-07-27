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    Доходный дом Шрейбера загорелся в Петербурге. Показываем, как из-под крыши трофейной недвижимости пробивается пламя

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    1 комментарий

    читательница Александра

    Капитально ремонтируемый исторический особняк загорелся в центре Петербурга 27 июля. Пожар вынудил начать разбирать крышу, из-под которой проглядывало пламя.

    Видеозапись «Фонтанке» прислала читательница Александра. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что в здании на Захарьевской улице, 41, загорелся утеплитель, огонь распространился на 20 квадратных метров.

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    Информация о возгорании поступила в ведомство в 14:20. К тушению привлекли 25 пожарных в составе пяти расчётов, через час пожар локализовали. Пострадавших нет.

    Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Здание на углу Потёмкинской и Захарьевской является памятником регионального значения. Дом Шрейбера был построен в 1906 году, сейчас на капремонте. Завершить работы планируют в 2023 году. В здании будет элитное жильё. На сайте девелопера хвалят архитектуру необарокко, сохранившуюся историческую лепнину и уникальные элементы отделки, добавляя, что это «действительно объект трофейной недвижимости».

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