В ГИБДД рассказали, сколько жизней унесли аварии на дорогах Петербурга и Ленобласти за неделю

Более сотни аварий с погибшими и пострадавшими произошли в Петербурге и Ленинградской области с 15-го по 22 июля. Три десятка ДТП были с пьяными водителями.



За неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Петербурге и Ленобласти 119 ДТП, в которых погибли 8 человек и еще 141 человек получил травмы, сообщает 27 июля пресс-служба УГИБДД Петербурга и области. Среди пострадавших — 12 детей.

Помимо этого, с 15-го по 22 июля произошло 29 аварий с участием пьяных водителей. Всего же за неделю инспекторы ГИБДД выявили на дорогах двух регионов 309 водителей в состоянии опьянения и еще 166 человек, которые отказались пройти медосвидетельствование.