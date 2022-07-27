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    В ГИБДД рассказали, сколько жизней унесли аварии на дорогах Петербурга и Ленобласти за неделю

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    Более сотни аварий с погибшими и пострадавшими произошли в Петербурге и Ленинградской области с 15-го по 22 июля. Три десятка ДТП были с пьяными водителями.

    За неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Петербурге и Ленобласти 119 ДТП, в которых погибли 8 человек и еще 141 человек получил травмы, сообщает 27 июля пресс-служба УГИБДД Петербурга и области. Среди пострадавших — 12 детей.

    Помимо этого, с 15-го по 22 июля произошло 29 аварий с участием пьяных водителей. Всего же за неделю инспекторы ГИБДД выявили на дорогах двух регионов 309 водителей в состоянии опьянения и еще 166 человек, которые отказались пройти медосвидетельствование.

    В отношении 145 водителей возбудили уголовные дела по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

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