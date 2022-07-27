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    Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет

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    3 комментария

    С начала августа Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации.

    Уточняется, что в зависимости от типа карты стоимость услуги будет составлять 40 или 70 рублей в месяц. Увеличение тарифов, объяснили в банке, связано с двукратным ростом объёма бизнеса за минувшие пять лет. Стало больше как транзакций клиентов, так и числа и видов отправляемых сообщений.

    При этом существует возможность получить услугу бесплатно. Для этого нужно оформить подписку кредитной организации или выполнять условия по карте. Уведомления по кредитной карте, отметили в Сбере, по-прежнему бесплатны.

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    Комментарии 3

    27619541027 Июл 2022 в 14:42
    Победа!
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