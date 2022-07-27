Сбербанк повысит стоимость уведомлений впервые за 20 лет

С начала августа Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей. Об этом 27 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации.



Уточняется, что в зависимости от типа карты стоимость услуги будет составлять 40 или 70 рублей в месяц. Увеличение тарифов, объяснили в банке, связано с двукратным ростом объёма бизнеса за минувшие пять лет. Стало больше как транзакций клиентов, так и числа и видов отправляемых сообщений.