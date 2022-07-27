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    Радужное пятно растянулось на поверхности Мойки в Петербурге

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    Радужное пятно длиной в несколько метров заметили читатели «Фонтанки» в водах Мойки в среду, 27 июля. На место отправились специалисты экологической аварийной службы.

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    Разноцветную плёнку у дома 16/71 на Гороховой улице днём 27 июля заметила петербурженка Анастасия. Снимками она поделилась с нашей редакцией.

    В городском комитете по природопользованию сообщили, что жалоб от жителей не поступало. На место направили экологическую аварийную службу ГУП «Пиларн». В ведомстве напомнили, что в подобных случаях можно звонить по номеру 417-59-36.

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