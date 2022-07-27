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    Два месяца вход в метро «Чёрная речка» будут ограничивать по вечерам

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    Ремонт почти на два месяца изменит режим работы вестибюля станции метро «Чёрная речка». По будним дням вход в него будут ограничивать в вечерний час пик.

    С 1 августа по 27 сентября по рабочим дням с 18:00 до 19:00 будет ограничен вход в вестибюль станции метро «Чёрная речка», сообщает 27 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Причиной станет капитальный ремонт эскалатора.

    При необходимости время ограничения может быть откорректировано с учётом фактического пассажиропотока, добавляют в ведомстве.

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