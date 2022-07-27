Первый приговор по делу о торговле младенцами вынесен в России

В Красноярске вынесен приговор суррогатной матери по делу о торговле новорожденным. Это, по данным РИА Новости, первый такой случай в России. Виновной признана 28-летняя гражданка Казахстана.
О приговоре сообщает 27 июля краевое СУ СК. История, по версии следствия и суда, следующая. В 2019 году женщина решила заработать — выносить и родить ребёнка для «клиентов». Она нашла в интернете ООО «Дидилия» (компания оказывает услуги по сопровождению оплодотворения, беременности и родов) и отправила заявку. В августе того же года «Дидилия» отправила женщину в город Пномпень (Камбоджа). Там в одном из медицинских учреждений ей провели процедуру по оплодотворению, и она забеременела. Потом вернулась в Казахстан, а в марте 2020 года приехала в Красноярск, где 29 апреля родила — в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства». Ребёнка оставила в больнице.
При этом 15 мая она получила в загсе Красноярска свидетельство о рождении, где было указано, что она является матерью. А значит, по закону, она взяла на себя родительские обязанности. На следующий день в нотариальной конторе оформила доверенность, отдав директору «Дидилии» и его представителям права распоряжаться своим ребёнком, и отдала все документы. Вернувшись в Казахстан, она получила «заработок» — 13 тысяч долларов США. А директор «Дидилии» забрал ребенка, чтобы отдать «третьим лицам» для «получения за это денежного вознаграждения».
«Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 28-летней гражданки Республики Казахстан. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в иной зависимости от виновного)», — говорится в сообщении.
Суд приговорил женщину к 3 годам исправительной колонии общего режима.
Само по себе суррогатное материнство в России не запрещено. Но организация «Дидилия» занималась именно продажей детей, отмечает издание НГС24.
Дело о торговле детьми было возбуждено в Красноярском крае в декабре 2020 года. «По версии следствия, три гражданки Казахстана за деньги по договору о суррогатном материнстве родили в Красноярске троих детей и, оставив их, уехали домой. При этом детей планировалось передать гражданам КНР», — сообщили в прокуратуре.