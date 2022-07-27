Первый приговор по делу о торговле младенцами вынесен в России

В Красноярске вынесен приговор суррогатной матери по делу о торговле новорожденным. Это, по данным РИА Новости, первый такой случай в России. Виновной признана 28-летняя гражданка Казахстана.



О приговоре сообщает 27 июля краевое СУ СК. История, по версии следствия и суда, следующая. В 2019 году женщина решила заработать — выносить и родить ребёнка для «клиентов». Она нашла в интернете ООО «Дидилия» (компания оказывает услуги по сопровождению оплодотворения, беременности и родов) и отправила заявку. В августе того же года «Дидилия» отправила женщину в город Пномпень (Камбоджа). Там в одном из медицинских учреждений ей провели процедуру по оплодотворению, и она забеременела. Потом вернулась в Казахстан, а в марте 2020 года приехала в Красноярск, где 29 апреля родила — в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства». Ребёнка оставила в больнице.

