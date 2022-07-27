В России хотят установить День памяти погибших в Донбассе: новости о санкциях и спецоперации за 27 июля

Депутаты Госдумы рассмотрят закон о Дне памяти погибших в Донбассе во время осенней сессии Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 27 июля. Крупнейший производитель лифтов продает бизнес в России

Самый крупный в мире производитель лифтов — компания Otis — объявила о продаже бизнеса в России. — Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что наша доля в бизнесе в России больше не устойчива, — говорится в заявлении Otis.

Компания Ice Development, входящая в группу S8 Capital, выкупит бизнес, который включает завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге и сервисную сеть. Минпромторг РФ сообщил, что 1 августа предприятия на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу.

Компания Otis перестала принимать заказы на новые лифты в России еще в марте 2022 года. Литва запретила въезд патриарху Кириллу

В санкционном списке Литвы российский патриарх появился еще в июне по предложению литовского МИД. По мнению дипломатов, предстоятель Русской православной церкви отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины и поддерживает действия России в этой стране. В своем заявлении МИД Литвы также назвал патриарха «ближайшим соратником Владимира Путина». Еще весной Литва выступала за включение патриарха Кирилла в общеевропейский санкционный список, однако предложение отклонили из-за позиции Венгрии.



Глава РПЦ находится также под персональными санкциями Великобритании и Канады. В Воронеже десятки чужих машин исписали буквой Z В Воронеже на стоящих во дворах машинах неизвестные написали букву Z, несколько автовладельцев обратились в полицию. По информации РИА Новости, литера, ставшая неофициальным символом поддержки спецоперации на территории Украины, была нанесена на несколько десятков автомобилей. В правительстве региона назвали произошедшее «гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию Вооруженных сил РФ»..

Из России в Мариуполь запустили регулярный паром



Минобороны России заявило о запуске регулярного парома Ейск — Мариуполь. Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из Ейска сегодня. Сообщается, что на нем будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов. Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что он будет совершать один кругорейс в сутки. Госдума РФ рассмотрит закон о Дне памяти погибших в Донбассе



Депутаты Госдумы РФ предложили установить День памяти погибших в Донбассе. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. — Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых... Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу, — цитирует Володина «РИА Новости».

