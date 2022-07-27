Стартапы студентов из Петербурга могут получить до миллиона долларов

Компания MTS AI объявляет о старте приема заявок во вторую акселерационную программу для российских DeepTech-стартапов. Десять отобранных компаний смогут уже на этапе акселерации претендовать на инвестиции до $1 млн.

Программа специально разработана для студентов и выпускников технических вузов, а также основателей стартапов с техническими степенями. Помимо финансирования, она поможет студентам, у которых есть перспективная разработка, создать свой deeptech-стартап и получить первую выручку без отрыва от учёбы.



Стартапам более зрелых стадий будет открыт доступ к ресурсам, которые находятся в распоряжении MTS AI. Это и технологии экосистемы МТС, и самый мощный в телекоме суперкомпьютер, и сильная команда специалистов в направлениях компьютерного зрения и синтеза и распознавания речи, а также доступ к международному сообществу экспертов.

Сбор заявок на участие от стартапов продлится до 20 августа на сайте программы, после чего будут определены 20 финалистов, которые смогут получить персональную обратную связь и рекомендации по бизнесу, продукту, технологии от экспертов MTS AI. По итогам таких консультаций будут выбраны 10 стартапов, которые станут участниками программы. В течение 12 недель они будут работать над совершенствованием своей технологии и бизнес-модели и смогут претендовать на инвестиции до $1 млн от MTS AI и китайских венчурных государственных и частных фондов. Принять участие в программе можно онлайн.

