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    Банковский террор довёл до теракта мужчину в Петербурге. Он растревожил полицию двух городов

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    Полиция Невского района Петербурга раздумывает над уголовным делом в отношении мужчины, измученного назойливостью операторов колл-центров. С банковским террором он решил бороться телефонным терроризмом.

    60-летний житель Поволжья, гостивший в Рыбацком, задержан накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 27 июля. Он уехал из Оренбурга, но не от банковского спама. Очередное предложение кредита на выгодных условиях мужчину, по всей видимости, настигло во вторник, и нервы не выдержали.

    Он набрал номер банка в родном Оренбурге, представился и заявил, что устроит теракт в ближайшем отделении этой же организации на Прибрежной улице, 18. Обеспокоенные сотрудники пересказали разговор местной полиции, те в свою очередь передали информацию коллегам из Петербурга.

    Вскоре полицейские возникли на пороге квартиры на Рыбацком проспекте. Мужчина не стал отпираться. Отчаявшись объяснить, что не нуждается в кредитах и доволен своей дебетовой картой, он хотел помешать работе банка.

    Из отдела его отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

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