«Это неуважение ко мне». Бывший вратарь «Зенита» Лунев обратился к Миллеру из-за долгов клуба

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру из-за своего конфликта с руководством петербургской команды. Свое послание футболист опубликовал 27 июля на сайте «РБ Спорт». Как заявил Лунев, в сезоне-2020/2021 генеральный директор «Зенита» Александр Медведев пообещал команде повышенные премиальные за победы над «Спартаком» (16 декабря 2020, победа 3:1) и «Локомотивом» (2 мая 2021 года, победа 6:1). В обоих матчах ворота сине-бело-голубых защищал Лунев, что позволило ему рассчитывать на обещанные дополнительные выплаты. Однако, как утверждает голкипер, он оказался единственным игроком «Зенита», которому клуб отказался выплатить премиальные по итогам тех матчей.

«Представители клуба утверждают, что таких премиальных в клубе не было и они никому не выплачивались. Хотя все прекрасно знают, что это не так и их выплатили под другими назначениями платежей. Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных. Помимо этого клуб при расчете, который, стоит отметить, был произведен со мной в последнюю очередь, только в апреле 2022 года, еще и удержал значительную часть заработанных мной премиальных за победу в чемпионате 2020–2021 годов», — написал Лунев.

Футболист утверждает, что в марте 2022 года представители клуба поставили ему условие: выплату премиальных в обмен на отказ от остальных финансовых претензий к клубу. Однако Лунев назвал такое предложение недопустимым и граничащим с шантажом. «Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года. Именно подобная позиция клуба вынудила меня защищать свои интересы и обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Считаю, что не заслужил подобного отношения со стороны отдельных представителей клуба и манипулирования заработанными честным трудом деньгами. Теперь же, чтобы доказать правду, мне придется привлекать свидетелей из числа бывших футболистов клуба, которые подтвердят, что повышенные премиальные за «Спартак» и «Локомотив» были получены игроками. Мне бы очень не хотелось прибегать к таким методам защиты, но клуб не оставляет мне другого выбора», — заявил Лунев.