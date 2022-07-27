Одинокий рубль. ЦБ рассказал, какие деньги подделывают в России чаще и реже всего

Число поддельных денег в России во втором квартале 2022 года снизилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Снижение составило 26,96%, сообщает 27 июля Центральный банк России.



В ЦБ отмечают, что самая популярная подделка — 5-тысячные купюры. Их обнаружили 3 908 штук. На втором и третьем местах купюры в 2 000 и 1 000 рублей, соответственно. Реже всего из бумажных денег подделывали 50 рублей — таких обнаружилось всего 9 штук.