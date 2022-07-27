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    Пострадавшая в ДТП на проспекте Культуры: «Только мы вышли из машины, она взорвалась»

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    Пострадавшим в ДТП на пересечении проспектов Культуры и Луначарского навсегда запомнится минувший вторник. Столкновение, взрыв, пожар, больница и «подмена» ребёнка — вот что пришлось пережить семье из «Рено». 27 июля пассажирка автомобиля рассказала «Фонтанке» свою версию событий.

    Во вторник в салоне находились три поколения женщин из семьи нашей собеседницы — она сама, её сестра за рулём, племянница и мама. На пересечении Луначарского и Культуры «Рено» въехало в «Киа».

    «Люди мимо проходили, себя снимали на фоне аварии. Нам никто не хотел помочь. Только ребята, ремонтировавшие теплосети, подбежали, из машины нас вытащили. Едва мы вышли, она взорвалась и гореть начала. Так эти же ремонтники принялись её тушить ещё до приезда пожарных», — рассказала женщина.

    По её словам, полиция неверно указала возраст племянницы. На самом деле девочке не три года, а шесть лет, и ехала она в автомобильном бустере. После обследования в больнице ребёнка отпустили домой. У неё нет ни переломов, ни сотрясений, только небольшая царапина. В защиту сестры женщина сказала, что та получила права в начале 2022 года.

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