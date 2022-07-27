Пострадавшая в ДТП на проспекте Культуры: «Только мы вышли из машины, она взорвалась»

Пострадавшим в ДТП на пересечении проспектов Культуры и Луначарского навсегда запомнится минувший вторник. Столкновение, взрыв, пожар, больница и «подмена» ребёнка — вот что пришлось пережить семье из «Рено». 27 июля пассажирка автомобиля рассказала «Фонтанке» свою версию событий.

Во вторник в салоне находились три поколения женщин из семьи нашей собеседницы — она сама, её сестра за рулём, племянница и мама. На пересечении Луначарского и Культуры «Рено» въехало в «Киа».