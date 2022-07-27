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    Смольный через суд зачищает Таврический сад от несогласованных ларьков

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    Комитет по охране памятников обратился в Арбитражный суд Петербурга с иском к компании «Проджето Итальяно» о демонтаже трех нестационарных киосков с территории Таврического сада. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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    В июне фирма уведомила комитет о монтаже тележек. Однако размещение НТО на территории объекта культурного наследия относится к работам по сохранению памятника на основании задания, которое должен выдать КГИОП, а также проектной и историко-культурной документации.

    «При этом разрешение на размещение данных объектов КГИОП не выдавал, документация, предусматривающая размещение ларьков в границах объекта в КГИОП не поступала и не согласовывалась», — отметили в комитете

    Смольный в суде требует обязать фирму демонтировать тележки (они расположены со стороны Кирочной, Потемкинской и Таврической улиц) в течение 10 дней после вступления решения в силу, а за неисполнение решения взыскивать с «Проджето Итальяно» по 100 тысяч рублей в день.

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