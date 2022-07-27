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    Женщина на «Форде» не поделила Заречную с автомобилистом, и разразилась «Гроза»

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    Пистолет в очередной раз стал решающим аргументом в дорожном споре в Выборгском районе Петербурга. На курок нажал пассажир, отстаивающий водительскую честь женщины. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июля.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Разъехаться на Заречной улице в Парголово накануне не смогли «Хёндэ Солярис» под управлением 28-летнего горожанина и «Форд Фокус», за рулём которого сидела женщина 49 лет. По предварительным данным, водители не решили, у кого приоритет при перестроении, и остановились выяснять это у дома №45 в половине седьмого часа вечера. Освежить знания ПДД мирно не вышло.

    За супругу заступился пассажир «Форда», её интересы отстаивал выстрелом из травматической «Грозы». Пуля попала водителю «Соляриса» в ногу. Финал конфликта попал на видео, запись публикует ГУ МВД по Петербургу и области.

    «Потерпевший доставлялся в медицинское учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение», — рассказали в ведомстве.

    Стрелка — 48-летнего жителя Выборга — задержали. В отделе он получил административный протокол о мелком хулиганстве, а потом и уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка (213 УК). По информации издания, за уголовное хулиганство он привлекался ещё в 90-х, позднее ему вменяли незаконный оборот оружия и угрозу убийством, которую пострадавшая сторона в итоге простила мужчине.

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