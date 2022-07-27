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    Должники, выдыхайте. В Госдуме хотят запретить забирать у россиян прожиточный минимум

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    В Госдуму партия «Единая Россия» внесла законопроект о сохранении за россиянами с долгами ежемесячной суммы в размере прожиточного минимума. Соответствующий документ появился 27 июля в базе данных парламента.

    Как говорится в пояснительной записке, россияне-должники могут подать заявление в организацию, где получают зарплату, пенсию или стипендию, чтобы сохранить сумму прожиточного минимума на одном из банковских счетов при попытке взыскать с них долги.

    По словам депутатов, в Пенсионный фонд регулярно обращаются пенсионеры-должники по вопросам сохранения денег в размере прожиточного минимума. Разработчики законопроекта уверены, что принятие закона позволить обеспечить средствами к существованию граждан-должников.

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