Суточная заболеваемость ковидом в РФ впервые с апреля превысила 9 тыс. случаев. В Петербурге тоже серьёзный рост

За последние сутки в России выявлено 9 027 новых случаев заражения коронавирусом — такие высокие цифры фиксируются впервые с апреля.
В Петербурге зарегистрировано 946 вновь заболевших COVID-19, сообщает утром 27 июля федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Госпитализировано за сутки в РФ 1 628 пациентов, в Петербурге — 153. Выписано в связи с выздоровлением 5 115 человек, среди которых 323 поправившихся петербуржца.
При этом в стране официально подтверждено 36 летальных исходов. В городе на Неве печальную статистику пополнили ещё 5 смертельных случаев от коронавируса.