Переломанного юношу в неглиже нашли под окнами высотки на Пискарёвке

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых молодой человек получил травмы в Калининском районе Петербурга.
Как сообщил «Фонтанке» читатель, мужчина под окнами 26-этажки на Богословской улице оказался в начале восьмого часа утра 27 июля. Он лежал на газоне в нижнем белье, ногу в результате травм «намотало на ограждение». Пострадавшему помог прохожий, к приезду медиков он, по наблюдению читателя, был в сознании.
По данным «Фонтанки», скорая увезла в больницу 19-летнего жителя города. К уголовной и административной ответственности он не привлекался, с его страницы «ВКонтакте» смотрит герой аниме, а в статусе стоит цитата о том, что Россию погубят либералы, которую приписывают Достоевскому.
Известно, что перед тем, как оказаться на газоне, мужчина находился на 10-м этаже.