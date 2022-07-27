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    Переломанного юношу в неглиже нашли под окнами высотки на Пискарёвке

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых молодой человек получил травмы в Калининском районе Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
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    Как сообщил «Фонтанке» читатель, мужчина под окнами 26-этажки на Богословской улице оказался в начале восьмого часа утра 27 июля. Он лежал на газоне в нижнем белье, ногу в результате травм «намотало на ограждение». Пострадавшему помог прохожий, к приезду медиков он, по наблюдению читателя, был в сознании.

    По данным «Фонтанки», скорая увезла в больницу 19-летнего жителя города. К уголовной и административной ответственности он не привлекался, с его страницы «ВКонтакте» смотрит герой аниме, а в статусе стоит цитата о том, что Россию погубят либералы, которую приписывают Достоевскому.

    Известно, что перед тем, как оказаться на газоне, мужчина находился на 10-м этаже.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»

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