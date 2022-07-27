«Магниту» и «Дикси» предписано ещё год удерживать нулевые наценки на ряд товаров

Магазины «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» продолжат удерживать на нуле торговые наценки на отдельные позиции товаров «потребительской корзины» и реализовать программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними. Соответствующее предписание ФАС, выданное АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в июле 2021 года при покупке торговой сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт», служба продлила на год. Об этом ФАС сообщает 27 июля.
«Тандер» должен ежеквартально отчитываться о выполнении требований ФАС.
«Продление поспособствует продолжению контроля исполнения ретейлером социальных обязательств со стороны службы. Также оно поможет сохранению рабочих мест и доступности продовольственных товаров для граждан в небольших муниципальных образованиях», — отметили в ФАС.