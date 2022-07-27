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    «Магниту» и «Дикси» предписано ещё год удерживать нулевые наценки на ряд товаров

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    Магазины «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» продолжат удерживать на нуле торговые наценки на отдельные позиции товаров «потребительской корзины» и реализовать программы лояльности для пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними. Соответствующее предписание ФАС, выданное АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в июле 2021 года при покупке торговой сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт», служба продлила на год. Об этом ФАС сообщает 27 июля.

    «Тандер» должен ежеквартально отчитываться о выполнении требований ФАС.

    «Продление поспособствует продолжению контроля исполнения ретейлером социальных обязательств со стороны службы. Также оно поможет сохранению рабочих мест и доступности продовольственных товаров для граждан в небольших муниципальных образованиях», — отметили в ФАС.

    К товарам потребительской корзины, по данным ФАС, относятся мясо кур (тушки кур, цыплят, бройлеров) по ГОСТ 31962–2013, питьевое пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности по ГОСТ 31450–2013, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней.

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